Marathon per ongeluk 469 meter te lang - maar toch een nieuw record

De organisatoren van de Belfast Marathon hebben excuses aangeboden omdat het parcours per ongeluk een halve kilometer te lang was. Desalniettemin wist een van de winnaars een nieuw parcoursrecord te lopen.



Kort nadat de race was gelopen, klaagden sommige van de 18.000 deelnemers dat hun eigen gps-resultaten een langere afstand aangaven dan de voorgeschreven 42 kilometer en 195 meter. De organisatie moest toegeven dat er inderdaad 469 meter te veel was gelopen.



Voorzitter David Seaton spreekt van een menselijke fout, veroorzaakt door de nieuwe route die werd gelopen. De gidsauto is daarbij twee keer van het officiële parcours afgeweken.

