Magneetvisser legt granaat in zijn auto: Dacht eerst dat ie nep was

Jan van de Ven, de magneetvisser die zaterdagmiddag een explosief uit het water in de Amsterdamse Houtmankade viste, geloofde eerst niet dat de granaat echt was. Na wat onderzoek besloot hij toch maar de politie erbij te halen.Met zijn neef Joseph van der Kooij was hij die middag aan het magneetvissen. 'Toen zat er opeens een granaat aan m'n hengel', vertelt Jan van de Ven (op de foto rechts) aan AT5. 'Maar ik geloofde niet dat hij echt was. Mijn neef zei dat het een echte was, maar ik dacht dat het een neppe was'.In eerste instantie gaat Jan er dan ook ontspannen mee om. 'Ik gooide 'm een paar keer op de grond en legde 'm in mijn auto. Toen had mijn neef een foto gegoogeld en leek hij toch wel heel echt' lacht Jan. 'Toen hebben we maar de politie erbij gehaald. Die denkt ook dat 'ie echt is.''Het is wel grappig dat je de granaat vindt, maar je hoopt er niet op', zegt Joseph. 'Want je ziet het nu zijn we de hele avond bezig'. 'We vinden liever een kluis met Rolexen!', vult Jan aan.