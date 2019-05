Minderjarig meisje loopt thuis weg om te trouwen met oudere man: “En nu durft hij kindergeld aan ons te vragen”

Heftige tijden voor Claire Milliner en Martin Chambers: hun zestienjarige dochter liep thuis weg om te trouwen met een oudere man. Nu kregen ze van de

Dit dus: “Als iemand getrouwd is, wordt die persoon als een volwassene beschouwd. In dat geval kan er geen kindergeld meer geëist worden.” Amen.

08-05-2019 14:57:09

Als volwassene beschouwd...

Ze bedoelen waarschijnlijk meerderjarig, want volwassenheid is een biologische staat en die heb je met 16 jaar nog lang niet bereikt. Je bent dan pas op tweederde en maximaal labiel in je ontwikkeling. (Vierdeklassers zijn daarvoor berucht bij docenten.)