Geen rok en kapje, dus record niet geldig: verpleegster die marathon in uniform uitliep niet in Guinness Book of Records

Een verpleegster die in haar werkkleding de marathon van Londen liep om het wereldrecord van snelste vrouw in verplegersuniform aan te scherpen, wordt

Reacties

08-05-2019 13:07:41 MIADIA

S lijkt mij dat die tent eens goed moet nagaan wat een verplegers uniform is

08-05-2019 13:55:30 Mamsie

Misschien dat een winkel in seksartikelen zo'n verpleegsterssetje kan leveren. Met ultrakort rokje natuurlijk want dat rent makkelijker! Dat lijkt me dus neer een verkleedpartij dan een hardloopwedstrijd.Misschien dat een winkel in seksartikelen zo'n verpleegsterssetje kan leveren. Met ultrakort rokje natuurlijk want dat rent makkelijker!

08-05-2019 14:05:31 allone

Quote:

Volgens een woordvoerder leek Andersons verpleegstersuniform teveel op dat van een dokter een dokter in een blauwe broek, schande, moet die niet wit zijn? een dokter in een blauwe broek, schande, moet die niet wit zijn?

08-05-2019 14:44:33 venzje

En de snelste politievrouw wordt ongetwijfeld gediskwalificeerd als zij geen borstelsnor heeft, rijlaarzen, een bobbyhelm en een rolfluitje.

