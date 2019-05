Man probeert te betalen met gestolen pinpas, medewerker tankstation sluit hem op in de wc

Een 42-jarige man uit Bergen op Zoom probeerde zaterdag twee keer in korte tijd met een gestolen pinpas te betalen bij een tankstation. Een alerte medewerker wist de man vast te houden tot de politie hem kwam ophalen. Hij deed dat op een wel heel bijzondere manier.



De man liep tegen de lamp toen hij voor de tweede keer met de gestolen pas probeerde te betalen. De eerste keer lukte het hem om voor 25 euro te pinnen. De pintransactie werd opgemerkt, omdat de pas al als gestolen was opgegeven. Agenten vroegen meteen camerabeelden op bij het tankstation.



Anderhalf uur later kwam de man, tot verbazing van de medewerker, nog een keer langs bij het station. Op het moment dat hij binnen was, deed de alerte medewerker de deuren op slot en wist de medewerker van het tankstation de dader op te sluiten op de wc. Hij kreeg daarbij wat hulp van klanten in de zaak. Agenten kwamen de man vervolgens ophalen.



Vermoedelijk heeft de verdachte zaterdagavond ook nog mobiele telefoons, portemonnees, geld en andere spullen gestolen tijdens een inbraak in een theater aan de Grote Markt. De man zit vast voor verder onderzoek.

S Wat een sufferd. Wie probeert er nou voor de tweede keer bij hetzelfde benzinestation te betalen met een gestolen pinpas? En bovendien had hij de eerste keer niet eens een donkere zonnebril opgezet. Nou ja, in de gevangenis leren zijn celmaten hem wel hoe hij het beter had moeten doen.

