Slang met drie ogen ontdekt in het noorden van Australië

Parkwachters hebben een kleine slang met drie functionerende ogen ontdekt in het noorden van Australië. Op de Facebookpagina van het parkbestuur van Northern Territory Parks and Wildlife waren foto’s te zien van de ruitpython, die een extra oog had in het midden van zijn kop.Parkwachters vonden het beestje in de omgeving van Humpty Doo. Dat ligt 40 kilometer ten zuiden van Darwin, de hoofdstad van het territorium Northern Territory. “De slang had eetproblemen en is vorige week gestorven”, vertelde een woordvoerster van het parkbestuur aan het Duitse persagentschap dpa. Het beestje was 40 centimeter lang en nog behoorlijk jong.Wetenschappers maakten een röntgenfoto van de schedel van het reptiel en zagen dat het geen twee afzonderlijke koppen had. “Het leek meer op een schedel met een extra oogkas”, klonk het. Daarom denken de onderzoekers dat het derde oog zich waarschijnlijk in het embryonale stadium heeft ontwikkeld. Misvormingen komen bij reptielen relatief frequent voor.