Grappig: man laat twee keer (!) zijn eten vallen door een honkbal

Een ongelooflijk toeval bij een honkbalwedstrijd in de Verenigde Staten. Een man in het publiek krijgt twee keer in één wedstrijd de bal op zich af. En allebei die keren laat hij ook nog eens per ongeluk zijn eten vallen!De eerste keer gooide hij zijn frietjes over de hele tribune. Daarna had hij pizza gehaald, maar kwam de bal weer bij hem terecht en verloor hij ook nog eens zijn pizza. Gelukkig voor hem wist hij wel één van de twee ballen te pakken, maar won zijn favoriete team niet.