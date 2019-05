Agent steekt gummiknuppel tussen billen van betoger in Parijs

In Frankrijk onderzoeken zowel het gerecht als de waakhond van de politie of een agent tijdens de protesten op 1 mei in Parijs zijn boekje te buiten is gegaan. Op videobeelden is te zien dat hij zijn matrak tussen de billen van een manifestant stak terwijl die door zijn collega’s werd vastgehouden.

De beelden werden op Twitter gezet door journalist David Dufresne en zijn sindsdien al meer dan 750.000 keer bekeken. Het opmerkelijke tafereel vond plaats op 1 mei op de Boulevard du Montparnasse, omstreeks 14.30 uur. De situatie was er op dat moment gespannen.



“Er waren al enkele mensen opgepakt”, zegt journalist Clément Lanot, die getuige was. Plots wierpen vier à vijf agenten in burger zich op een man. Rondom het groepje stonden nog andere agenten in uniform. Een van hen stak zijn matrak tussen de billen van de man.



Het onderzoek zal moeten uitwijzen wat de intentie was van de betrokken agent. Veel internetgebruikers lijken alleszins geschokt door de beelden en spreken van “aanranding” en “poging tot verkrachting”.

Liep die betoger daar dan in zijn blote togus? Anders kan je toch hooguit iets tegen de billen van iemand houden. Maar niet ertussen lijkt me.

