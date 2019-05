Geheime kamer ontdekt in Piramide van Cheops

Met geavanceerde scans en metingen van elementaire deeltjes zijn archeologen erin geslaagd een tot nu toe onbekende ruimte te ontdekken in de Piramide van Cheops. Hij is zo groot als een passagiersvliegtuig en is nog niet onderzocht.



Diep in de indrukwekkende Piramide van Cheops hebben archeologen een sensationele ontdekking gedaan: een tot nu toe onbekende ruimte, zo groot als een Boeing 737.



De ruimte werd gevonden door twee onderzoeksteams uit Japan en Frankrijk. Met behulp van een geavanceerde techniek scanden de archeologen de grootste piramide in Gizeh.



De onderzoekers weten nog niet wat de ruimte bevat. Daar is nog meer onderzoek voor nodig.



Het onderzoek maakte deel uit van het project ScanPyramids, waarbij archeologen de Piramide van Cheops twee jaar lang doorlichtten met deeltjesdetectoren.



De ruimte kwam aan het licht met zogeheten muontomografie.



Muonen zijn elementaire deeltjes die gevormd worden wanneer kosmische straling uit de ruimte de dampkring van de aarde treft. Deze deeltjes gaan dwars door zachte materialen als huid en weefsel heen, maar worden gedeeltelijk geabsorbeerd door harde objecten als stenen.



Tijdens de scan zagen de onderzoekers hoge concentraties van muonen op bepaalde plaatsen onder en naast de piramide – een teken dat de deeltjes relatief ongeschonden door de stenen waren gekomen vanwege lege ruimtes.



Nu willen ze de gevonden ruimte met andere methoden nader bekijken.



Ze stellen voor om een gat met een straal van 3 centimeter te boren naar de ruimte. Zo kunnen ze een vliegend robotje met een camera naar binnen sturen.



Om in de 4500 jaar oude piramide te mogen boren is echter toestemming nodig van de Egyptische autoriteiten.

Dat mag ik hopen. Anders heb je geheid dat allerlei dwaze toeristen stukken gaan meenemen of structuren beschadigen.

