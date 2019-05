Vrees voor mazelen op de Cariben door Scientology-cruiseschip

De Curaçaose overheid roept inwoners die in de buurt zijn geweest van het cruiseschip Freewinds op om zich te melden bij de GGD. Een bemanningslid van het schip, dat eigendom is van de Scientology-beweging, heeft mazelen gekregen.



Het schip lag vorige week voor de kust van Curaçao, waar het vaker ligt. Het doet dan ook dienst als entertainmentschip voor bewoners van het vasteland, zegt correspondent Dick Drayer. "Als ze in de haven liggen, worden er ook concerten gegeven, daar komen enkele tientallen mensen op af."



Sinds maandag ligt de Freewinds in quarantaine in de haven van het Caribische eiland Saint Lucia. Op dat eiland zijn ook grote zorgen over besmetting. De bemanning en passagiers, in totaal 300 mensen, zijn in quarantaine geplaatst en mogen het schip niet verlaten.



Vannacht ging de Freewinds terug richting Curaçao om opnieuw in quarantaine te gaan. Iedereen wordt gecheckt, pas daarna mogen mensen van boord. De uitslag kan er binnen 24 uur zijn.



Mazelen zijn erg besmettelijk. De VS kampt op dit moment met de ergste uitbraak in 25 jaar. Ruim 700 mensen zijn daar ziek. Sinds vorige week zitten ook meer dan 200 studenten en medewerkers van twee universiteiten in Los Angeles in quarantaine, omdat ze mogelijk zijn besmet.



Er zijn al langer zorgen op de Cariben over de komst van mazelen, ook vanwege het grote aantal Venezolaanse vluchtelingen. Maar er is op dit moment nog geen besmetting geconstateerd op de eilanden.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: