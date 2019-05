Patiënte vermoord in ziekenhuis omdat ze te hard snurkt

In een Brits ziekenhuis is een 64-jarige patiënte overleden nadat ze werd aangevallen door een kamergenote. De vermoedelijke dader vond dat ze te luid snurkte.



Eileen Bunting herstelde van een operatie in het ziekenhuis van Hull in het noorden van Engeland. Na haar ingreep rustte ze uit op een gedeelde kamer, waar ze ’s nachts meedogenloos werd aangevallen, vermoedelijk door een kamergenote. Die ergerde zich aan het gesnurk van het 64-jarige slachtoffer.



De klink van de kamerdeur was vastgeknoopt met een opgeknoopt laken, zodat niemand binnen kon komen. Vervolgens sloeg de dader Bunting op het hoofd met een koffiemok. Volgens de familie ging het daarna snel bergaf met haar gezondheid.



“Ze mocht het ziekenhuis de dag nadien verlaten, maar moest de volgende dag opnieuw worden opgenomen. Enkele dagen later kregen we te horen dat ze nog maar een paar dagen te leven had”, zegt haar man aan de Britse krant Daily Mail.



De politie onderzoekt de bijzondere zaak. Het management van het ziekenhuis laat weten van slag te zijn door de brutale aanval en betuigt zijn medeleven aan de familie en vrienden van het slachtoffer. In de zaak is voorlopig nog niemand gearresteerd.

