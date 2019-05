Australiër gearresteerd nadat pakket crystal meth op verkeerde adres toekomt

Een Australische man is opgepakt nadat 20 kilogram van de drugs methamfetamine per post op het verkeerde adres was aangekomen. Dat meldt de politie.



Het pakket, dat ongeveer 10 miljoen Australische dollar (6 miljoen euro) waard is, werd geleverd bij een ouder koppel. Zij waren in shock toen ze het pakket donderdag namiddag openden in Werribee, een buitenwijk van Melbourne. Het koppel belde de politie op toen ze de zakjes met wit poeder ontdekten. Die stelde vast dat het om methamfetamine ging, ook wel bekend als meth of crystal meth. Rechercheurs vielen gisterennacht zo'n 60 kilometer verderop een gebouw binnen in Bundoora, een andere buitenwijk van Melbourne en troffen daar nog eens 20 kilogram van de drugs aan. Een 21-jarige man werd daar opgepakt en werd later beschuldigd van het importeren van een verkoopbare hoeveelheid van een drug. Hij moest vrijdag verschijnen voor de rechtbank van Melbourne.

