Spreek vrijuit: gayimans van Sámi Sorcery Sect zijn heus niet op jacht naar uw stem

”Neem geen oproepen van nummers op.” Na deze waarschuwing op sms, WhatsApp of chat volgt een reeks telefoonnummers die beginnen met de landnummers 685 en 676.



De bellers achter deze nummers horen tot de Sámi Sorcery Sect, staat in het bericht: “Dit zijn de gayimans”, is de verhelderende uitleg.



Ze zoeken een offer op voor hun ritueel, alleen de stem is genoeg. Stuur deze sms naar al je vrienden. Ik heb het ook ontvangen. Doe het om vrienden te redden. Het kost niets.”



Bij GFC Nieuws controleren wij altijd het waarheidsgehalte van alles, en omdat velen zich ongerust maken over dit onderwerp, doken wij in het bericht.



Het Sámi-volk leefde eeuwenlang in het Noordpoolgebied, suggereren archeologische vondsten. “De Sámi behouden tegenwoordig hun rijke cultuur en tradities terwijl ze deel uitmaken van de moderne Zweedse samenleving,” vertelt de website Sami in Sweden.



Zij leven van jagen en vissen, maar verdienen hun geld ook in de rendierensector.



Gayiman zijn volgens het Urban Woordenboek ‘mannen die op zoek zijn naar een manlijke levenspartner‘. Elders is er ook een verwijzing naar gay imams, maar die worden in het bericht waarschijnlijk niet bedoeld.



Blijven over de telefoonnummers. 685 is het landnummer van Samoa, 676 is dat van Tonga.



Scam Detector waarschuwde vorig jaar reeds dat scammers vanaf Tongaanse telefoonnummers willekeurige personen bellen; zodra opgenomen wordt, hangen zij op. De bedoeling is dat het slachtoffer terugbelt, wat een forse telefoonrekening oplevert. Daarvan gaat een deel naar de oplichters.



Wanneer je al deze informatie bij elkaar optelt, krijg je als uitkomst mannen van een oud Zweeds volk die op zoek zijn naar een manlijke levenspartner, en daarvoor vanuit Samoa (15.000 kilometers verder) en Tonga (op een afstand van 16.000 kilometer van hun woon- en werkplek) bellen naar potentiële slachtoffers in pakweg Amsterdam of Paramaribo.



Hun doel zou zijn de stem van het slachtoffer via de telefoon op te vangen en te gebruiken voor hun toverkunsten: een magisch versierritueel, misschien?



En dat is wonderlijk. Want met veel minder moeite en kosten zouden de gayiman naar de lokale slaktare (slager) kunnen lopen — of simpelweg de radio aanzetten, en zoveel stemmen oogsten als zij voor hun rituelen nodig hebben.



Wat ons tot het donkerbruine vermoeden brengt dat hier sprake is van een hoax. U hoeft dus niet meer angstig uw mond te houden, doorsturen van de app of chat is verder niet meer nodig.

Reacties

03-05-2019 08:06:55 venzje

Oudgediende



WMRindex: 14.627

OTindex: 4.178

Quote:

Stuur deze sms naar al je vrienden. Een dergelijke mededeling is in 99% van de gevallen voldoende om een bericht als hoax te identificeren. Een dergelijke mededeling is in 99% van de gevallen voldoende om een bericht als hoax te identificeren.

03-05-2019 09:07:00 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 33.531

OTindex: 70.148





Laatste edit 03-05-2019 09:07 Ik heb het bericht niet verder gelezen dan de eerste drie regels.

