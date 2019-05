Alarm: Kan iemand een hamburger brengen?

De 5-jarige Iziah Hall in de Amerikaanse staat Michigan had trek in een hamburger. Zijn oma, die op hem paste, lag te slapen. Voldoende ingrediënten voor een noodsituatie – dus belde Iziah het alarmnummer 911 met het verzoek of iemand “een McDonald’s” kon langs brengen. En dat gebeurde.“Kun je me een McDonald’s brengen?” vroeg Iziah aan telefoniste Sara Kuberski.Dat kon zij niet, maar zij gaf het verzoek door aan de politie te velde. Een van hen, agent Dan Patterson, vond de situatie wel komisch en besloot er op af te gaan.Toen hij echter met het eten arriveerde, kreeg hij een ontvangst die hij niet had verwacht.“Mijn oma zal zo boos zijn. Kunt u alstublieft weggaan?”, verzocht de hongerige kleuter.Opmerkelijk: Iziah belde met een telefoon die al jaren terug was gedeactiveerd. Op de een of andere manier lukte het de kleuter het toestel te verbinden met wifi, waarna hij kon bellen.