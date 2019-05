Ongeloof op Twitter: Indiase leger claimt vondst voetafdruk yeti

Het Indiase leger zegt in het Himalayagebergte een voetafdruk te hebben gevonden die afkomstig is van een yeti. De mythe luidt dat de yeti, ook wel verschrikkelijke sneeuwman genoemd, op de toppen van het Himalayagebergte leeft.De bergbeklimmers van het leger deelden hun 'vondst' afgelopen maandag op hun Twitteraccount, dat door zo'n zes miljoen mensen wordt gevolgd. Het immense voetspoor is gevonden bij een kamp nabij het Makalu-Barun National Park in het oosten van Nepal.Op Twitter zeggen de militairen te zijn gestuit op een voetafdruk van 81 bij 38 centimeter. Ook laten ze foto's zien van hun ontdekking. Het account schrijft dat het "de eerste keer is dat een bergexpeditieteam van het Indiase leger sporen van het mythische wezen heeft gezien".In 2017 onderzochten wetenschappers dna van door bergbewoners gevonden haren en tanden uit Tibetaanse kloosters. Het bleek om resten van acht beren en een hond te gaan. Bewijs vanuit wetenschappelijke hoek voor het bestaan van het mythische wezen is er dan ook niet.Twittergebruikers reageren met ongeloof op de bewering van het leger dat het om een voetafdruk van een yeti gaat. "Is dit een grap?", vraagt iemand zich hardop af. "Dit krijg je ervan als je te veel Kuifje leest", reageert een ander, verwijzend naar de fictieve hoofdpersoon in de stripserie De avonturen van Kuifje, waarin de verschrikkelijke sneeuwman een rol speelt. Het bericht inspireerde ook een aantal twitteraars om de draak te steken met het Indiase leger.