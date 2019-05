Bejaarden krijgen 20 kilo crystal meth thuisbezorgd: 'Ze hadden echt geen idee'

"We zijn er vrij zeker van dat ze onschuldig zijn." Dat zegt de politie van Melbourne over een bejaard echtpaar dat 20 kilo van de harddrugs methamfetamine kreeg thuisbezorgd. Methamfetamine is ook wel bekend onder de namen meth of crystal meth.



De twee nietsvermoedende Australische ouderen begrepen vrij weinig van het pakketje dat ze onlangs kregen opgestuurd. Het duo constateerde alleen dat in het pakketje wit poeder zat.



Omdat ze het toch niet helemaal vertrouwden, schakelden ze de politie in. Die stelde een vervolgonderzoek in.



De politie gaat ervan uit dat er sprake is van een bezorgblunder. De lading drugs had een straatwaarde van ongeveer 10 miljoen Australische dollar (ruim 6 miljoen euro), bericht omroep ABC.



Het politieonderzoek leidde tot een inval bij een andere woning in het gebied. Rechercheurs troffen daar nog meer drugs aan en arresteerden een 21-jarige man.



De politie is ervan overtuigd dat het oudere stel niets met de drugs te maken had. "Ze hadden echt geen idee hoe groot dit was."

