Moeder woedend over 25 bijtwonden bij dochter: Kinderopvang deed niets

De moeder van een 15 maanden oude baby heeft op Facebook alarm geslagen over de kinderopvang van haar dochter in de Amerikaanse staat Arizona. Haar kind had op een dag maar liefst 25 bijtwonden opgelopen, vermoedelijk afkomstig van andere kinderen. Alice Bryant deed aangifte, maar hoorde daarna niets meer.Bryant is woedend, blijkt wel uit het bericht dat ze deelde. Ze vraagt andere mensen om het te delen. "Ik heb aangifte gedaan van verwaarlozing en heb ook de zorgautoriteit ingelicht. Het is nu twee maanden geleden en ik heb nog steeds niets gehoord."De vrouw roept andere ouders op hun kinderen niet naar dezelfde opvang te brengen. "Ze hebben me niet gebeld en niets verteld toen ik mijn dochter ophaalde. Al deze bijtwonden heeft ze in een dag opgelopen."De politie zegt het incident, dat plaatshad op 26 februari, serieus te onderzoeken, maar heeft geen verdachten op het oog, laat staan dat er aanhoudingen zijn verricht.Tegen een lokale televisiezender noemt de kinderopvang de aanklacht 'ongefundeerd'. Een medewerkster weigerde verder commentaar.