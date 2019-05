Liefdadigheidsinstelling krijgt plots dure merkkleding geschonken

Een liefdadigheidswinkel in de Engelse plaats Tunbridge Wells ontving dit weekend een uitzonderlijke schenking. De instelling werd door een gulle gever getrakteerd op kledij van peperdure merken zoals Prada en Gucci. Mensen haasten zich nu naar de winkel om koopjes te doen.



De waarde van de kleding die werd geschonken door een regelmatige bezoeker van de winkel, wordt geschat op 50.000 pond (omgerekend 58.000 euro). Sommige stukken op zich zijn op zijn minst 2.000 pond waard. Rokken van Prada, handtassen van Chloe, een jurk van Mulberry en zelfs een rok van Erdem zijn er allemaal in te vinden. Dat laatste merk staat bij de Britten bekend als h├ęt favoriete luxemerk van Meghan Markle. Alison Homewood, de manager van de winkel, is in de wolken. "Het is fantastisch om zulke spullen hier binnen te krijgen. Iedereen is plots zeer ge├»nteresseerd om naar onze winkel te komen." Het is namelijk de enige liefdadigheidswinkel in de omgeving, die doorgaans vooral wordt bezocht door koopjesjagers. De voorbije dagen was het ietsje drukker dan anders. "Het is zeer druk ja, maar je hoort ons niet klagen", sluit Homewood af.

Reacties

04-05-2019 21:08:27 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 10.186

OTindex: 12.359

S Zouden ze ook voor een prikje designer pausjurken hebben en dito pauspetjes?

