Wie kent de man op dit noodbewijs uit 1945?

'Mijn broer en ik waren oude familiefoto's aan het bekijken en opeens vonden we een foto van een man die we niet kennen.' Ineke Knol uit het Drentse Ruinerwold is op zoek naar familieleden van deze man.Bij de foto lag een 'noodbewijs' uit 1945 van Jan Hoekstra uit Zuidhorn. Dit tijdelijke rijbewijs is verleend op 14 juni 1945 en was een paar maanden geldig. Uit het noodbewijs blijkt ook dat Hoekstra in 1945 68 jaar oud was en dat hij woonde aan de Nieuwstraat in Zuidhorn.'Mijn ouders leven niet meer en mijn tante kent deze man ook niet', vertelt Ineke Knol. 'Maar ik weet wel dat mijn opa en oma Knol tijdens de Tweede Wereldoorlog een supermarkt hadden in Ruinerwold en dat ze onderduikers hadden. Misschien heeft deze man tijdelijk bij mijn grootouders gezeten.'Knol zou de foto en het noodbewijs graag aan eventuele kinderen of kleinkinderen van Hoekstra geven.