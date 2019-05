Hoe een wildrooster een eend vangt

De uitdrukking 'Hoe een koe een haas vangt' kennen we. Dankzij Arjan Hendriks van het Groninger Landschap hebben we nu een nieuwe variant: 'Hoe een wildrooster een eend vangt'.Hendriks was deze week bij Warffum op weg naar de Klutenplas, toen hij bij de dijk aan het eind van de M.D. Teenstraweg stuitte op een wel heel opmerkelijk fenomeen: een wilde eend die zat opgesloten in een wildrooster. Hij filmde het bijzondere tafereel en zette het op Twitter.'Ik heb geen flauw idee hoe de eend daar terecht is gekomen', verhaalt de verbouwereerde Hendriks. 'Het was een vrouwtje, de woerd van het stelletje stond hopeloos toe te kijken'.Hendriks deed enkele pogingen om de eend te bevrijden, maar dat viel niet mee. 'Ze zwom steeds heen en weer', zegt de landschapsbeheerder.Uiteindelijk lukte het hem de eend vast te pakken en voorzichtig tussen de spijlen door naar buiten te helpen. Hendriks: 'Ze is daarna meteen met de woerd verder gevlogen'.Hopelijk is hier sprake van een andere bekende uitdrukking: 'En ze leefden nog lang en gelukkig'.