'Sociaalste straatje' in Hoog Catharijne moet inspireren om elkaar te helpen

UTRECHT - In Hoog Catharijne heeft het Oranje Fonds het 'sociaalste straatje van Nederland' geopend. Levensgrote foto's waarop te zien is hoe mensen elkaar helpen, moeten het winkelende publiek en treinforenzen inspireren om zelf ook in actie voor anderen te komen.



Volgens Oranje Fonds-directeur Peter Douwes laten de foto's ons letterlijk een ander beeld zien. "We krijgen elke dag een stortvloed over ons heen van vaak negatief nieuws", zegt de directeur. Terwijl er volgens hem juist ook heel veel mooie dingen gebeuren.



"We hopen dat mensen geprikkeld worden en zien hoe eenvoudig het is om een ander te helpen. In de waan van de dag staan we er misschien niet vaak bij stil, maar iedereen kan iets goeds doen voor een ander."



In de foto-expositie zijn projecten te zien die genomineerd zijn voor de Appeltjes van Oranje 2019. Deze projecten zorgen er met hun vrijwilligers voor dat mensen mee kunnen doen in onze samenleving. "Dat kan gaan over het het helpen van vluchtelingen of jongeren die buiten de boot vallen", zegt Douwes, "of over het bestrijden van armoede en eenzaamheid". De foto's worden afgewisseld met inspirerende quotes van onder meer de Dalai Lama.



De expositie is de hele maand mei te zien. Vandaag zet het Oranje Fonds ook vier medewerkers in die tussen het publiek lopen en complimenten uitdelen.

06-05-2019 10:31:49 stora

Oudgediende



lijkt me een beetje nep om mensen in te zetten die complimenten gaan geven.

En nep is dan ook niet gemeend.



06-05-2019 11:22:00 De Paus

Oudgediende



S Laat die Dalai Lama maar kletsen.

Wie gaat er nou een ander helpen? Wat doet een ander voor jou, helemaal niets. Nou dan zou je wel gek zijn om iets voor iemand anders te doen. Ik zeg maar zo, Ieder voor zich en God voor ons allen. Wie gaat er nou een ander helpen? Wat doet een ander voor jou, helemaal niets. Nou dan zou je wel gek zijn om iets voor iemand anders te doen. Ik zeg maar zo, Ieder voor zich en God voor ons allen. Ach zo'n oud liedje uit 1969, de tijden zijn veranderd.

06-05-2019 11:27:18 allone

Oudgediende



@stora : soms helpen 'nep'complimenten ook, als ze op het juiste moment op de juiste manier gegeven worden..

06-05-2019 11:35:52 stora

Oudgediende



Dat voelt wel heel nep. @allone , dan loop je daar en dan zegt iemand , wat zit je haar leuk.Dat voelt wel heel nep.

06-05-2019 11:59:00 allone

Oudgediende



@stora : laatst kwam ik een vreemde tegen op straat, die tegen me zei 'wat heb je mooi haar'.. ik weet niet of ze het meende of niet, maar vond het best leuk om zo'n onverwacht 'compliment' te krijgen.

06-05-2019 12:02:38 stora

Oudgediende



Dat is mooi.

Maar als je in het sociale straatje loopt kan je nu weten dat er mensen zijn ingehuurd die complimenten geven.

Niks spontaan dus. @allone , onverwacht en in het wildDat is mooi.Maar als je in het sociale straatje loopt kan je nu weten dat er mensen zijn ingehuurd die complimenten geven.Niks spontaan dus.

06-05-2019 12:15:50 allone

Oudgediende



@stora : waarschijnlijk weet niet iedereen dat ze ingehuurd zijn. En als die mensen goed zijn in hun 'werk', kan ook een 'ingehuurd' complimentje waar zijn en goed aankomen..

