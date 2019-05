Ree zit muurvast tussen de spijlen van een hek

Een ree is dinsdagochtend vast komen te zitten in een ijzeren hek aan de Scheepshellingstraat in Oude Pekela.De brandweer heeft het hek verbogen en de ree bevrijd. Daarna is het dier overgedragen aan de dierenambulance.De ree heeft vermoedelijk geprobeerd zich door de spijlen heen te wurmen. Maar het dier was kennelijk te dik en zat muurvast.