Tijdloze Domtoren Utrecht is wijzerplaten voor jaren kwijt

De Domtoren in Utrecht moet het de komende jaren zonder wijzerplaten stellen. Ze worden vandaag met een hijskraan naar beneden gehaald om plaats te maken voor steigerwerk, omdat de iconische toren een langdurige restauratie ondergaat.Voor de klus is een hele dag uitgetrokken. De wijzerplaten aan de noordzijde en de westzijde zijn als eerste van de toren verwijderd. Daarna wordt de kraan verplaatst om de twee andere uurwerkplaten weg te halen."Het is misschien een rare vergelijking", zegt Domtorenbeheerder Jaap van Engelenburg tegen RTV Utrecht, "maar het is net alsof iemand zijn baard afscheert. Je denkt: wat heeft die toren ineens een blotebillengezicht. Maar het zou ook kunnen dat mensen de wijzerplaten niet eens missen hoor."De wijzers en de cijfers van het uurwerk worden opnieuw verguld en ook de verlichting wordt opnieuw aangelegd. Volgens Van Engelenburg is de tijdsaanduiding op de Domtoren als de wijzerplaten eenmaal weer hangen een stuk beter te zien dan de afgelopen jaren.De grote restauratie van de Domtoren duurt vijf jaar en kost zeker 37 miljoen euro. In en aan de toren worden onder meer bakstenen en natuursteen vervangen. De vorige grote restauratie was in 1975. De vier wijzerplaten hangen sinds 1915 aan de Domtoren.