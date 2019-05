Loterijwinnaars winnen 4 miljoen, maar krijgen niets

Twee mannen hadden de mazzel van hun leven toen bleek dat ze 4,5 miljoen euro hadden gewonnen met een loterij. Leer voor de volgende keer: als je het lot pint met een gestolen bankpas krijg je helemaal niets.



De Britse loterij Camelot wilde het geld overmaken naar Mark Goodram en Jon-Ross Watson, maar de twee dertigers bleken geen eigen bankrekening te hebben. De bankpas waarmee het lot was gepind, zou van een vriend zijn, genaamd John. Die zou naar het noorden van Engeland zijn vertrokken en niemand wist waar hij was. De loterij rook onraad en ontdekte dat de pas gestolen was. Daarop besloot Camelot helemaal niets uit te keren.



Het illustere duo had al vergevorderde plannen om dure huizen te kopen en op vakantie te gaan naar de CaraĂŻben, maar zit nu gewoon thuis zonder een cent. Engelse tabloid The Sun meldt dat Jon-Ross een uitgebreid strafblad heeft, onder meer voor bankfraude. Mark zat al eens in de gevangenis voor inbraak. Die laatste vertelde nog aan de krant dat hij op cruise zou gaan van het geld en dan naar Las Vegas.



In de voorwaarden van loterij Camelot staat alleen dat niet wordt uitbetaald als de loten zijn gestolen. Er staat niet wat er gebeurt als de bankpas waarmee het lot is gepind, is gestolen.

