Politie bakt eitje voor ei-gooiende tiener uit Zaandam

ZAANDAM - Toen de politie van Zaandam maandag bezig was met de afhandeling van een woningbrand in Zaandam, kwamen er plots een paar eieren hun kant op. Een 15-jarige jongen die wakker werd van de sirenes besloot dat de agenten het vroegtijdig wekken van de tiener moesten ontgelden met eieren.Hij besloot zijn actie te filmen en via Snapchat te verspreiden. Het filmpje is vervolgens gedeeld met de politie, waarop de schone slaper al snel kon worden aangehouden.De jongen heeft de nacht in de cel doorgebracht en werd dinsdagmorgen verrast met een eitje, zo is te zien op de Facebook. "Omdat we de verdachte uit bed hebben gehaald, leek het ons gepast om de verdachte op een passend ontbijt te trakteren", aldus de politie.