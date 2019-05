Babies vallen van IKEA-commode: warenhuis waarschuwt ouders

HAARLEM - IKEA waarschuwt ouders die een specifieke commode hebben aangeschaft, het meubelstuk volgens de instructies te monteren. Het woonwarenhuis doet die oproep omdat een verstelbare plank kan loslaten, waarna het kind van de commode kan vallen.Dat is de afgelopen maanden drie keer gebeurd. "Gelukkig gaat het naar het naar verluidt goed met de betrokken kinderen'', meldt het woonwarenhuis. In totaal heeft het warenhuis veertien meldingen gekregen over de loslatende plank.Het meubelstuk is bedoeld om kleine kinderen op te verschonen en aan te kleden. Het gaat om kasten die klanten zelf in elkaar moeten zetten. Volgens het bedrijf was bij de incidenten het veiligheidsbeslag niet goed gemonteerd. IKEA roept klanten op om de montage te controleren. Het gaat om commode/ladekast SUNDVIK met verstelbare plank.