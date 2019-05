Youp wil Ajax kijken en twittert: 'SHOW BEGINT OM 19 UUR'

Youp van 't Hek heeft zijn voorstelling van dinsdagavond vervroegd om naar Tottenham Hotspur - Ajax te kunnen kijken.



De Amsterdammer is zeer fanatiek Ajax-supporter en heeft zijn show in theater De Vest in Alkmaar verplaatst naar 19 uur. Om er zeker van te zijn dat alle bezoekers op de hoogte zijn van de nieuwe aanvangstijd twitterde hij dinsdagmorgen in capslock: 'SHOW BEGINT OM 19 UUR'



Op de site van het theater was ook te lezen dat de voorstelling 'Met de kennis van nu' om 20.40 uur was afgelopen. Dus de voetbalfans hadden dan nog 20 minuten om een tv op te zoeken, dat hoefde niet ver te zijn want in de kleine zaal van De Vest was de wedstrijd te zien op groot scherm.

Reacties

En nu maar hopen dat die boodschap ook iedere bezoeker bereikt heeft.

tja, er zijn prioriteiten

