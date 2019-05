Trein moet ramen sluiten omdat toeristen gevaarlijke selfies nemen

In Nieuw-Zeeland heeft de iconische ‘Coastal Pacific’-trein een bijzondere maatregel moeten nemen zodat influencers geen gevaarlijke selfies meer kunnen nemen. De open wagon, waaruit foto’s genomen konden worden, mag nu niet meer betreden worden.De trein rijdt tussen Picton en Christchurch door prachtige landschappen, en heel wat mensen leunden uit de wagon om selfies, foto’s en video’s te maken. Dat is levensgevaarlijk, want de meeste reizigers zijn er zich niet van bewust dat er ook tunnels op de treinroute liggen.Daarom is de KiwiRail group – die de dienst organiseert – nu op zoek naar een oplossing zodat toeristen toch nog foto’s kan laten maken zonder zich bloot te stellen aan gevaar. De wagon blijft gesloten tot er een gepaste oplossing uit de bus komt.