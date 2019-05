Vrouw ontdekt dat haar ex al twee weken op haar zolder woont

De Amerikaanse politie heeft de 31-jarige Cary Cocuzzi gearresteerd en in beschuldiging gesteld nadat zijn ex-vriendin hem in het midden van haar slaapkamer aantrof. De man zou naar eigen zeggen al twee weken op de zolder van de anonieme vrouw wonen.De moeder van twee vermoedde al dat er iets vreemd aan de hand was, want ze merkte de laatste tijd ongewone dingen op in haar huis. Zo lag een dekentje op een andere plek dan voordien en ook de wc-bril stond onverklaarbaar omhoog. De dader? Haar ex-vriend, die al twee weken (bijna) onopgemerkt op haar zolder leefde.“Ik vermoedde dat er iets vreemd aan de hand was, maar wou niet paranoïde overkomen. Ik had beter op mijn instinct vertrouwd, want ik had nog gelijk ook”, vertelt de vrouw aan de Amerikaanse media. Toen ze haar ex-vriend aantrof in haar slaapkamer, greep die naar haar gezicht.Ze wist hem opzij te duwen en vluchtte al schreeuwend naar buiten. De politie doorzocht het huis en vond de man die zich verstopt had achter meubilair, onder een hoop kleren. Hij vertelde de politie dat hij al twee weken op zolder vertoefde omdat hij geen eigen onderkomen meer had.“Hij zat in mijn huis terwijl mijn kinderen hier waren, terwijl ik hier sliep. Je verwacht nooit dat zoiets je overkomt”, vertelt de moeder. De man had ook al een contactverbod met de vrouw wegens seksueel geweld.