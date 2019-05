Dronken dokter wil nooddeur openen op vliegtuig en wordt vastgebonden

Een Russische anesthesist heeft het erg bont gemaakt op een vlucht van Bangkok naar Moskou. De man was dronken en probeerde zelfs de nooddeur te openen in volle vlucht. Daarop werd hij vastgebonden.Op beelden is te zien hoe een vastgebonden Vadim Bondar heen en weer spartelt. De Russische dokter had even voordien voor onrust gezorgd op het vliegtuig doordat hij te veel gedronken had. Hij gedroeg zich agressief tegen het vliegtuigpersoneel en probeerde op een bepaald moment zelfs de nooddeur te openen op 10 kilometer hoogte. Daarop hielden enkele passagiers en stewards hem tegen en maakten ze hem met gordels stevig vast aan een dichtgeklapte stoel. Het vliegtuigpersoneel ontdekte dat hij twee flessen rum op zak had. De man werd bij aankomst opgewacht door de politie. Bondar zelf beweert dat hij enkele keren om een glas water vroeg, maar telkens op onbeleefde wijze naar zijn stoel gestuurd werd door het vliegtuigpersoneel. Bovendien zou zijn riem tegen zijn keelslagader en strottenhoofd gedrukt hebben waardoor hij amper kon ademen. Hij kreeg ook een injectie toegediend om tot rust te komen, maar hij wist niet wat het precies was. En op de koop toe bleek er 1.150 euro uit zijn handbagage verdwenen te zijn. "Ik sta nu in contact met mijn advocaten, deze zaak krijgt in ieder geval nog een staartje", vertelde hij aan een Russisch televisiekanaal.