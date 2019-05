Licht van elektriciteitshuisje heeft halve eeuw gebrand

Een elektriciteitshuisje aan de Lieve Vrouwstraat in het Belgisch Limburgse Waterschei is ongetwijfeld het gespreksonderwerp van de buurt geworden. Nadat er ruim vijftig jaar voortdurend een licht heeft gebrand in de distributiecabine, heeft netbeheerder Fluvius de verlichting gisteren uitgeschakeld. Dat schrijft Het Belang van Limburg afgelopen vrijdag.



De elektriciteitscabine staat enkele tientallen meters van de straatkant en is in niet al te beste staat. Vooral het dak is er slecht aan toe, zeggen buurtbewoners. "Er vallen geregeld planken af", getuigt buurman Ron Rerren in de Limburgse krant. Volgens de man komen er af en toe onderhoudstechnici kijken, maar vinden er geen ingrijpende herstellingen plaats. Bijzonder aan het gebouw is dat het licht in de elektriciteitscabine al brandt sinds mensenheugenis. "Ik ben vijftig jaar geleden hier geboren, van kinds af aan heb ik nooit anders geweten dan dat het licht in de cabine brandt, dag en nacht. Je ziet het onder de deur doorschijnen", aldus buurman Rerren. Een logische verklaring waarom het licht al zo lang brandt, is er niet. Het Belang van Limburg kaartte deze zaak onlangs aan bij Fluvius, dat beloofde om de zaak te zullen onderzoeken. Gisteren was het dan zover: na vijftig jaar werd het licht in het elektriciteitshuisje dan toch uitgedaan door personeel van de netbeheerder.

