Vrouw reageert na borstvoedingsincident in zwembad: “Daar zien ze mij niet meer”

Leila Mirbagher (31) was dit weekend met haar dochtertje Sara van 6,5 maand oud aan het zwemmen in het Leuvense Sportoasezwembad toen Sara honger bego

Ik vind het niet slim om op een zwemband rand te gaan zitten met zo een kleine. Het is er vaak glad en mensen grijpen zich vast als ze dreigen te vallen. Je wil toch niet dat ze dan je haar of kind vastgrijpen terwijl je aan het voeden bent. Daarnaast als mensen vallen, kan je kind daardoor gewond raken. Ik vind jn deze dat het personeel groot gelijk heeft.

Het lijkt wel of sommige moeders erop kicken om maar door zoveel mogelijk mensen gezien te worden tijdens de borstvoeding. Ondanks dat het een volkomen natuurlijk gebeuren is, vind ik het toch een behoorlijk intieme situatie. Persoonlijk zou ik hiervoor toch een plekje met wat privacy opzoeken. Dat je gezien wordt is niet erg maar er een publieke vertoning van te maken, dat is toch ook nergens voor nodig.

01-05-2019 20:06:20

