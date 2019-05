Mexicaan komt vast te zitten in zijn eigen spionagetunnel

Een 50-jarige Mexicaan heeft het bespieden van zijn ex moeten bezuren. De man kwam vast te zitten in een tunnel die hij had gegraven om zijn voormalige vriendin in de gaten te houden.



César Arnoldo uit de plaats Puerto Penasco in het noorden van Mexico mocht niet meer in de buurt komen van zijn ex vanwege aanklachten van huiselijk geweld. Om dat verbod te omzeilen groef hij een tunnel onder haar huis.



De vrouw dacht in eerste instantie dat het geluid dat ze al een week hoorde afkomstig was van katten in de buurt. Toen het steeds luider werd, nam ze poolshoogte en vond ze haar ex onder haar huis.



Nadat hij uit de tunnel was gehaald, werd de man gearresteerd. Hoelang hij er al zat was niet duidelijk, maar volgens de politie was de man ernstig uitgedroogd.



Tegen een Mexicaanse krant verklaarde de vrouw dat ze na 14 jaar de relatie met Arnoldo had verbroken omdat hij heel jaloers was.

jaloerse mensen zijn soms net zo van het padje af als mensen onder invloed van drank en drugs

Zelf ben ik ook een tijd door zo iemand gestalkt. Ik vraag me altijd af wat zulke mensen in godsnaam bezielt. Wat denken ze ermee te bereiken? Hun relatie krijgen ze er niet mee terug en gelukkiger worden ze er ook niet van.



@venzje :

ze denken dus juist wel dat hun slachtoffers dan gaan inzien dat ze terug moeten komen ze denken dus juist wel dat hun slachtoffers dan gaan inzien dat ze terug moeten komen

