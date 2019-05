De Ronde Venen waarschuwt voor lood in grond: 'Was na het buiten spelen je handen'

DE RONDE VENEN - Gemeente De Ronde Venen waarschuwt inwoners voor vervuilde grond. Ouders wordt opgeroepen om de handen van hun kinderen (van 0 tot 6 jaar) te wassen nadat ze buiten hebben gespeeld. Ook moeten zandbakken van schoon zand worden voorzien.



"In het verleden zijn de veengronden in dit gebied opgehoogd met stadsafval om de vruchtbaarheid van de grond te verbeteren. Dit stadsafval bevatte onder meer lood", valt er te lezen in persbericht van de provincie Utrecht.



Naast het handen wassen, wordt aangeraden om kinderen niet te laten spelen op onbedekte grond. Groente en fruit moet bij voorkeur in potten met schone grond gekweekt worden en grondig afgespoeld worden. Ook wordt aangeraden schoenen uit te doen bij het naar binnen lopen en regelmatig te stofzuigen en dweilen.

Reacties

01-05-2019 08:25:32 venzje

Na honderd jaar onbezorgd spelen en telen, breekt nu ineens de paniek uit.

01-05-2019 09:37:59 allone

@venzje : waarschijnlijk zijn er in die 100 jaar een heleboel mensen gestorven

01-05-2019 09:50:34 venzje

Maar vermoedelijk ook een aantal door loodvergiftiging.

01-05-2019 09:54:02 botte bijl

spot er maar mee

01-05-2019 10:07:10 stora

Toen ik jong was waren het niet van die grote dorpen en kleine gehuchten en door de wijsheid van iemand zijn al die dorpjes bij elkaar gevoegd en heet het de Ronde Venen.

Toen ik dus jong was moest ik iets van 5 km fietsen door de polder.

Als je dat stuk nu fiets dan rij je nog maar een heel klein stukje op de polderwegen. Zo zonde.

Dus zo'n 30 tot 40 jaar zijn ze aan het uitbreiden daar.

01-05-2019 10:10:12 Mamsie



De Ronde Venen waarschuwt voor lood



Ja, dat is eng. Daar krijg je een venerische ziekte van.



Overigens, mijn schoonmoeder heeft haar hele lange leven water gedronken uit loden pijpen.

En is 97 geworden.

01-05-2019 10:13:19 stora

@Mamsie , ik ben daar geboren en ik ben er ook nog steeds

01-05-2019 10:25:57 stora

Daar gingen we wonen toen ik 10 was.

Opa was net overleden.

Oma kwam bij ons wonen.

Maar het huis moest eerst flink verbouwd worden toen. Allemaal kleine kamertjes, Boven 1 grote ruimte.

Beneden in de woonkamer 2 bedstede.

(voor de jongeren) dat waren kasten met 2 deuren en daar lag een bed in.

Buiten een wc.

Een houten hokje met een houten pot.

Voor een klein kind doodeng, want het was best een groot gat.

En geen wc papier maar kranten aan repen gescheurd.

Het had wel zijn charme.

Geen douche.

Dus gelukkig werd er verbouwd.

Nostalgie

01-05-2019 10:33:14 botte bijl

@stora :

dat is iets voor een aflevering van 'Andere Tijden'

01-05-2019 10:40:46 stora

@botte bijl

Moet je voorstellen dat in dat soort kleine Huisjes gezinnen woonden met 10 of meer kinderen.

Zolder vaak in tweeën gedeeld door een gordijn. De jongens en de meiden afdeling.

Moet je tegenwoordig kijken. Grote huizen en ieder kind heeft een eigen kamer.

01-05-2019 10:43:08 botte bijl

@stora :

tijden veranderen, in materieel opzicht hebben tegenwoordig ook arme mensen het gemakkelijker gekregen

01-05-2019 10:46:54 Mamsie

Overigens is mijn huis bepaald niet groot. We hebben er met ons vieren in gewoond en dat ging ook goed.



Ik zou wel de woonkamer wat groter willen gebben maar ja, de buren willen geen stuk van hun huis aan ons opofferen. Flauw hè!

01-05-2019 10:50:55 stora

Steeds meer jongeren zijn in behandeling bij jeugd zorg.

maar zijn ze nu gelukkiger?

01-05-2019 10:52:38 stora

@Mamsie , haal de voortent van de sleurhut en bind die aan het huis vast

01-05-2019 10:53:40 botte bijl

@stora :

met veel van die jongeren (mijzelf inclusief) was 40-50 jaar geleden maar wat aangemodderd omdat men geen diagnose kon stellen

