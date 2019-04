Liters spaghettisaus verkocht voor goede doel bereid met mogelijk besmet vlees van Colruyt

Vzw Prinses Harte riep gisteren via Facebook op de spaghettisaus die ze verkochten voor het goede doel, niet op te eten. De saus bevat namelijk het vlees dat werd teruggeroepen door Colruyt omdat het mogelijk besmet is met de bacterie E. coli STEC.

De vzw Prinses Harte organiseerde een grote verkoop van spaghettisaus om geld in te zamelen voor Kom Op Tegen Kanker, geld dat rechtstreeks naar kankeronderzoek gaat. Voor hun saus, die werd bereid in een grootkeuken bij Mechelen, kochten ze gehakt bij Colruyt. De verkoop verliep heel goed. Ze verkochten ongeveer 420 liter saus, die zaterdag werd overhandigd aan een tweehonderdtal kopers.



Toen hen gisteren in de loop van de dag dan het nieuws bereikte dat Colruyt een deel van hun rundvleesproducten moest terugroepen omwille van de mogelijke aanwezigheid van de bacterie E. coli STEC, waren ze natuurlijk meteen gealarmeerd. Ze gingen op zoek naar de gebruikte verpakkingen en moesten helaas vaststellen dat hun bolognesesaus werd gemaakt met het potentieel besmette vlees.

