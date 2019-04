De panda moet dood!

12.000 diersoorten zijn het uitsterven nabij. Toch steken we miljoenen euro’s in één panda. Wetenschappers willen de knuffelbeer opofferen om andere dieren te redden.



Onze aarde kan moeiteloos tien miljard mensen huisvesten en tegelijkertijd een veilig thuis zijn voor alle dieren die er op dit moment leven. Dat is de conclusie van een groot onderzoek.



Toch worden ruim 12.000 diersoorten bedreigd.



Daar is echter een doordachte begroting voor nodig, en die heeft een internationaal comité van wetenschappers, economen en andere deskundigen recent uitgewerkt voor de VN.



Dieren zijn goedkoper dan drank



Het VN-panel becijferde dat we het dierenleven op aarde in nog geen tien jaar kunnen stabiliseren. De kosten bedragen hooguit 360 miljard euro per jaar. Ter vergelijking: wereldwijd wordt er circa vier keer zo veel besteed aan bier, wijn en sterkedrank.



Vandaag de dag gaat een groot deel van het budget van milieuorganisaties op aan pogingen om enkele iconische soorten als de reuzenpanda en de tijger te redden. Het VN-panel wil echter hooguit 1,1 procent van het geld aan iconische dieren besteden.



Het panel wil dat er meer geïnvesteerd wordt in duurzame productie en natuurbescherming, en er moeten meer natuurgebieden bij.



De panda moet zich opofferen



Deze ideeën krijgen bijval van wetenschappers. Volgens hen wordt er te veel geld gestoken in onder meer de panda. Een aanzienlijk deel daarvan wordt uitgegeven aan het fokken van de zwart-witte beer in gevangenschap, en de verzorging van één panda kan wel 800.000 euro per jaar kosten.



Een groot bestand van panda’s leidt echter niet tot de redding van de honderden andere bedreigde soorten. Als de panda opgeofferd wordt, kan het ecosysteem als geheel overleven – en dat voor een verrassend lage prijs.





Reacties

30-04-2019 08:12:45 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 71.160

OTindex: 30.924

is wat voor te zeggen....

30-04-2019 08:19:51 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 71.160

OTindex: 30.924

@allone :

dit gaat net zo min over dit gaat net zo min over @Emmo als over de Fiat Panda

30-04-2019 08:21:38 venzje

Oudgediende



WMRindex: 14.603

OTindex: 4.164

Kansloos beest dat allang uitgestorven had moeten zijn. Terwijl er haast ongemerkt rond de 100 diersoorten per dag uitsterven.

30-04-2019 09:32:12 stora

Oudgediende



WMRindex: 14.929

OTindex: 1.763



Of ze moeten hem electrisch maken. @botte bijl , de fiat panda wordt ook met uitsterven bedreigd.Of ze moeten hem electrisch maken.

