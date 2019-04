Duizenden kwallen op Vlissingse strand

VLISSINGEN - Lena Schreijenberg wist niet wat ze zag toen ze op het strand tussen Vlissingen en Dishoek liep. Langs de vloedlijn lagen misschien wel duizenden kwallen. Ze maakte er meteen een foto van. Volgens bioloog Theodoor Braaksma van NatuurAvontuur gaat het om oorkwallen. ,,Ze zijn erg vroeg dit jaar, want het water is nogal koud. Ze zijn meegenomen door de wind. Spijtig voor die dieren,want ze zijn nu dood.Braaksma. ,,Ze kunnen meestal ook niet meer steken en je kunt ze gewoon aanraken, je hoeft er niet panisch voor te zijn. Kwallen kunnen niet tegen de stroom in bewegen, en omdat de wind richting het strand staat,spoelen ze aan. Ik was gisteren ook op het strand en het viel mij ook op dat het er zoveel zijn. Zeker voor deze tijd van het jaar. Ik zag ze langs de Walcherse kust.”In september spoelen grotere kwallen aan. ,,Dat zijn soms net grote bloemkolen.”De kwallen zullen waarschijnlijk weer meegenomen worden door het water. ,,Ze breken snel af, omdat kwallen voornamelijk uit water bestaan. Ze zijn ook weer belangrijk in de voedselketen. Kleine organismen die je niet ziet leven er van zoals strandvlooien. Binnen een week is een kwal afgebroken.”Braaksma is erg gecharmeerd van kwallen. ,,Het is een mooi en bijzonder dier, als je ze in het water ziet bewegen vind ik een prachtig beeld.”