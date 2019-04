Dorpskranten voortaan in het Zeeuws dialect

Robert Asselman van de dorpsraad Kloosterzande wil dat Zeeuwse dorpskranten en nieuwsbrieven voortaan ook in het dialect verschijnen. Het zou volgens hem een boost geven aan de streektaal die steeds meer verdwijnt. Asselman lanceert het idee bij de Zeeuwse Vereniging voor Kleine Kernen (ZVKK) waarbij 150 dorpskernen zijn aangesloten.



Ook zou tijdens vergaderingen Zeeuws de voertaal moeten zijn. Robert Asselman weet dat dat het in de praktijk nog lastig is. "Ik heb het tijdens de jaarvergadering gedaan, maar ik merkte na vijf minuten dat heel veel mensen me niet begrepen." De voorzitter van de dorpsraad is toen maar overgeschakeld naar het ABN.

Reacties

28-04-2019

Erelid



WMRindex: 2.263

OTindex: 75

Ze moeten gewoon kijken waar de vraag ligt. Ik kan me voorstellen dat onder de ouderen er best wel animo voor is. Maar geen hele krant Zeeuws.

28-04-2019

Senior lid

WMRindex: 170

OTindex: 1

Wnplts: dorst

Mijn schoonfamilie komt uit Zeeuws-Vlaanderen. Man-man-man, da's een typisch taaltje. Ja, meer een taal dan een dialect. Wanneer je als import Zeeuw dan kranten en vergaderingen in die taal moet gaan begrijpen haak je snel af.

