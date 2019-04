Eerste anti-wolvenhek in gebruik genomen

NUNSPEET - Het eerste anti-wolvenhek van onze provincie is af en het staat in de buurt van Nunspeet. Het hek moet de schaapskudde van herder Daphne van Zomeren beschermen tegen de wolf.Het hek is gebouwd door vrijwilligers van Wolf-Fencing, een groep die schaapherders helpt bij het beschermen van hun dieren tegen de wolf. Dat is nodig, want het roofdier heeft zich afgelopen jaar definitief gevestigd op de Veluwe. Voor schaapherder Daphne van Zomeren betekent de terugkeer van de wolf weinig goeds, want haar dieren staan 's nachts onbeschermd buiten. Tot nu, want het nieuwe hek moet het roofdier buiten de deur houden.Overdag trekken de schapen van Van Zomeren over de Veluwe en worden ze beschermd door twee honden. Maar die zijn er in de nacht niet. Voor de schaapherder was er daarom veel aan gelegen om de dieren te beschermen. 'We zitten in het gebied dat is aangeduid als wolvengebied. Ik wil daarom dat de schapen veilig zijn', zegt Van Zomeren.Het anti-wolvenhek kostte Van Zomeren meer dan 10.000 euro. Ze hoopt dat de provincie wil meebetalen aan de maatregelen.