Voetbalveld vol met paaseitjes door boze fans

Voetballers van de Duitse clubs VfL Wolfsburg en Eintracht Frankfurt begonnen hun voetbalwedstrijd gisteren ongebruikelijk: ze moesten paaseieren zoeken.De actie was bedacht door boze supporters. Zij bezaaiden het veld met plastic paaseitjes. Ze zijn boos omdat de wedstrijd op maandagavond is. Ze willen dat wedstrijden gewoon in het weekend worden gespeeld.Voordat de wedstrijd kon beginnen, moesten de spelers zelf de paaseieren opruimen. Ze mogen namelijk alleen spelen op een schoon veld.De Duitse eredivisie, de Bundesliga, besloot vorig jaar dat het handig was om af en toe een wedstrijd te spelen op maandag. Fans vinden dat een stom besluit. Daarom voeren ze af en toe actie.