Dief vertrekt met tractor bij Van der Valk

Bij een hotel in Apeldoorn is maandag een tractor gestolen. Rond 07.00 uur is er iemand met het landbouwvoertuig vandoor gegaan. Dat meldt de politie.De tractor stond bij het hotel van Van der Valk aan de Landgoedlaan. De dief is in de richting van de Barnewinkel in Apeldoorn weggereden.De politie zoekt mensen die de tractor hebben zien rijden. Ook mensen die Tweede Paasdag iets opvallends hebben gezien in de buurt van de Landgoedlaan worden opgeroepen zich te melden.