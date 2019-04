Wat doet die aalscholver ondersteboven in de boom?

ARNHEM - Een aalscholver voelde zich zaterdag even als een vis op het droge. De vogel raakte in Arnhem verstrikt in een vishaak en hing ondersteboven in een boom.De aalscholver probeerde zichzelf zonder succes uit de benarde situatie te bevrijden. Een oplettende voorbijganger zag de aalscholver hangen en maakt er melding van bij de Dierenambulance Arnhem en omstreken.De dierenambulance schakelde de brandweer in om de aalscholver met behulp van een hoogwerker veilig naar beneden te krijgen. De vishaak bleek vast te zitten in de poot van het dier. Het visdraad was verstrikt geraakt om de tak heen.De aalscholver is voor verzorging naar een gespecialiseerde opvang gebracht. Daar kan de vogel ook bijkomen van het avontuur, schrijft de dierenambulance op Facebook.