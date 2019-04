Zoektocht naar eigenaar gevonden paard bij Gieten [update]

De politie was zondagochtend op zoek naar de eigenaar van een bruin paard. Het dier werd in de nacht gevonden op de Bonnerdijk in Gieten.Het lukte de agenten niet om de eigenaar te achterhalen. Daarom werd onder meer op social media een oproep gedaan in de hoop zo de eigenaar te vinden of tips te krijgen.Die zoektocht hielp. Aan het einde van de ochtend werd de eigenaar gevonden. Inmiddels is het dier terug bij zijn eigenaar uit Gieten.