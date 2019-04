Jongens spelen met aansteker: bosbrand in Hoogersmilde

Twee jongens van 15 en 17 jaar hebben maandagavond een kleine bosbrand veroorzaakt bij een camping in Hoogersmilde. Dat meldt een wijkagent uit de buurt van het dorp op Twitter. De jongens speelden volgens hem met een aansteker.Brandweerkorpsen uit Smilde, Havelte en Appelscha rukten uit naar de brand aan de Bosweg in Hoogersmilde. Campinggasten hadden het vuur ontdekt. Volgens omstanders breidde de brand bij de camping zich snel uit. Door snel bluswerk kon de brandweer voorkomen dat het vuur oversloeg.De jongens waren naar eigen zeggen aan het ouwehoeren met de aansteker. Die viel op de grond, waarna er een oppervlakte van 10 bij 10 meter afbrandde. De brandweer werd meteen door de jongens gebeld. Een van de twee had zijn jas achtergelaten, waarin een kaartje met zijn gegevens in zat. Zodoende werd duidelijk wie de brand veroorzaakten.De jongens moeten zich melden bij bureau Halt.