Eendenfamilie steekt over op A2: automobilisten vol in de remmen

ABCOUDE - Een groepje overstekende jonge eendjes heeft voor gevaarlijke situaties gezorgd op de A2 bij Abcoude. Door de capriolen van de beestjes gingen automobilisten vol in de remmen en stilstaan op de rijbaan.Er valt wat voor te zeggen dat je liever geen dieren aanrijdt, maar volgens Rijkswaterstaat is het niet de bedoeling om midden op een rijbaan stil te gaan staan. "Dat levert levensgevaarlijke situaties op", aldus Rijkswaterstaat.Er is nog geprobeerd de eenden te redden door rijbanen af te sluiten, maar ze besloten de gok te nemen en nog verder over te steken. "Helaas, onze weginspecteur was er nog niet." De eendjes hebben de tocht niet overleefd.