Vals alarm: mogelijk explosief in Maarssense woonwijk blijkt apparaat voor vermalen van wiet

MAARSSEN - De vondst van een mogelijk explosief in Maarssen bleek vals alarm. Na de ontdekking van iets wat leek op een granaat midden in de woonwijk Kamelenspoor werd een deel van de buurt afgezet. Uiteindelijk bleek het gevonden voorwerp niet gevaarlijk: het ging om een wiet 'grinder'. Dit soort apparaatjes worden gebruikt om wiet te vermalen zodat het makkelijker in een joint kan worden verwerkt.De politie rukte vanochtend iets na 8.00 uur uit naar de wijk Kamelenspoor na de ontdekking van een verdacht object. Daarbij werd ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) opgeroepen.Een uur na de eerste melding werd de afzetting opgeheven toen bleek dat het niet om een bom maar om een instrument voor het vermalen van wiet ging. Een woordvoerder van de politie: "Wij waren niet op de hoogte dat die ook al in deze uitvoering werd verkocht."De explosievenexperts van de EOD hebben een druk paasweekeinde. Zaterdagnacht werd er nog een handgranaat achtergelaten bij een garagebedrijf op het industrieterrein Nieuw Overvecht in Utrecht. Die was wel echt en is op zondag onschadelijk gemaakt.