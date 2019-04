Brandweer krijgt verkeerde adres door bij schuurbrand in Bunschoten

In Bunschoten is maandagmiddag verwarring ontstaan over de locatie van een brand. Uiteindelijk raakte een schuur beschadigd.Iets na 13.00 uur kreeg de brandweer een telefoontje van iemand die wilde doorgeven dat er een schuur in brand stond. Hij wist echter niet precies het adres van de brand en gaf uiteindelijk de straatnaam Zuidwenk door. De meldkamer heeft daarop een brandweerploeg opdracht gegeven om uit te rukken naar dat adres.Terwijl de brandweer bezig was met uitrukken, ontdekte de alarmist in de meldkamer dat de daadwerkelijke brand niet op de Zuidwenk maar op de Veenestraat, aan de andere kant van Bunschoten, was. Daarop is het goede adres doorgegeven aan het brandweerpersoneel dat nog bezig was met vertrekken.Volgens een woordvoerder van de brandweer is de fout op tijd gecorrigeerd en is er 'geen tijdverlies geweest'. Wel raakten een schuur en een busje op de Veenestraat flink beschadigd. Er vielen geen gewonden.