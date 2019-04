Agenten vinden gereedschap dat iets té handig is in auto op A28

Op de A28 nabij Harderwijk heeft de politie maandagmiddag drie mensen duidelijk gemaakt dat ze bij een volgend bezoekje aan de Veluwe, niet zomaar alles in hun auto mogen hebben.



De politie vond bij een controle gereedschappen die volgens haar het stempel ‘inbrekerswerktuigen’ verdienen. Dat idee werd versterkt doordat de drie, uit de omgeving van Rotterdam, al een beste lijst aan woning- en bedrijfsinbraken op hun naam hebben staan.



De politie op de Veluwe heeft een speciaal project rond dit soort verdachte situaties. Wie inbrekerswerktuig (zoals breekijzer en slotentrekker) bij zich heeft, krijgt eerst een waarschuwing van de gemeente; een zogenoemde last onder dwangsom. Bij een volgende overtreding volgt daadwerkelijk een boete. Eenzelfde aanpak geldt bij het aantreffen van drugs.



Ook in dit geval krijgen de staande gehouden mensen als duidelijke waarschuwing een zogenoemde last onder dwangsom van 2500 tot 5000 euro. Zodat ze weten wat ze de volgende keer thuis moeten laten.

Reacties

25-04-2019 16:05:50 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 33.469

OTindex: 69.937

Worden breekijzers en slotentrekkers dan uitsluitend door inbrekers gebruikt?

Er zullen toch wel beroepen zijn waarbij dit gewoon werkmateriaal is.

25-04-2019 16:59:57 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.614

OTindex: 17.180

@Mamsie : Ik heb toch liever geen slotenmaker met een hele trits aan veroordelingen voor inbraak

25-04-2019 19:30:43 TheIrishMan

Senior lid

WMRindex: 311

OTindex: 90

Wnplts: Medrengard

S



Ja meneer dit is wel heel verdacht.



Jazeker zeg ik, een inbreker met een reflecterend geel vest aan....

@Mamsie : Ik had een tijdje een breekijzer op de achterbank voor het werk, terwijl ik met mijn gele werkjas aan naar huis rijd om 9 uur word ik aangehouden.Ja meneer dit is wel heel verdacht.Jazeker zeg ik, een inbreker met een reflecterend geel vest aan....

25-04-2019 21:26:27 allone

Oudgediende



WMRindex: 37.730

OTindex: 69.334

@TheIrishMan :

Jazeker zeg ik, een inbreker met een reflecterend geel vest aan.... QuoteJazeker zeg ik, een inbreker met een reflecterend geel vest aan.... zodat je maten je beter kunnen vinden?

