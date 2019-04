Veel creatieve reacties op thuisbezorgende agent: All Cops Are Bezorgers

Na een aanrijding tussen een maaltijdbezorger en een auto in Schagen, was een politieagent zo vriendelijk om de fiets van Thuisbezorgd.nl weer terug te brengen, omdat de bezorger naar het ziekenhuis moest. Een foto van de politieman op de bezorgfiets belandde vervolgens op Dumpert en kreeg enorm veel reacties.'De smaakpolitie', 'Agent met burger', 'All Cops Are Bezorgers' (in plaats van All Cops Are Bastards) is zo maar een kleine greep uit de creatieve reacties die deze foto losmaakte op het wereldwijde web.De politie in Schagen was het ook opgevallen dat 'een bekende van ons' op Dumpert terecht was gekomen en gaf vervolgens via Facebook nadere uitleg over het incident.'Gisteren aan het begin van de avond, vond er op de Abeelstraat in Schagen een aanrijding tussen een fietser en een geparkeerde auto plaats. Nadat de gegevens waren uitgewisseld heeft onze collega de fiets weer thuisbezorgd', zo valt te lezen op de facebookpagina van de politie Schagen.Hoe het met de bezorger gaat, is niet bekend.