Gevonden gedenksteen op strand Callantsoog blijkt voor hond

De gedenksteen die zondagochtend op het strand bij Callantsoog werd gevonden, blijkt te zijn gemaakt voor een hond. Inmiddels is de steen weer terug bij de eigenaar, een Duitse man.Dat meldt de politie. Het vermoeden bestond al dat de steen, met daarop de tekst 'Benny 3.7.08 - 2.1.19', was gemaakt ter nagedachtenis aan een huisdier.Volgens de politie nam de man de steen 'met behoorlijk veel emoties' in ontvangst. Hierbij liet hij ook een aantal foto's zien van zijn hond.Hoe de steen op het strand belandde, is nog altijd niet duidelijk.